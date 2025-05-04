شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «دار الأركان» الفصلية 36.6% إلى 209 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" بنحو 36.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 209.34 مليون ريال، مقارنة بـ 153.59 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
ويعود هذا الارتفاع، بحسب بيان للشركة على "تدول السعودية"، اليوم الأحد، إلى الارتفاع في مبيعات العقارات خلال الربع الأول من 2025.
وأوضحت "دار الأركان" أنها تمكنت من تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض إيرادات شركاتها الزميلة، بالارتفاع في ايرادات التأجير، وانخفاض أعباء التمويل، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى، والإيرادات المحققة من المرابحات الاسلامية، مما كان له أثر إيجابي على صافي الربح.
ويعود هذا الارتفاع، بحسب بيان للشركة على "تدول السعودية"، اليوم الأحد، إلى الارتفاع في مبيعات العقارات خلال الربع الأول من 2025.
وأوضحت "دار الأركان" أنها تمكنت من تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض إيرادات شركاتها الزميلة، بالارتفاع في ايرادات التأجير، وانخفاض أعباء التمويل، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية الأخرى، والإيرادات المحققة من المرابحات الاسلامية، مما كان له أثر إيجابي على صافي الربح.