شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربي: تكريم الرئيس السيسى تعكس تقدير الدولة للقطاع الخاص ودوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، عن فخره الكبير بالتكريم الذي حظي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، معتبراً أن هذا التكريم ليس موجهاً له شخصياً فحسب، بل هو اعتراف بجهود آلاف العاملين في المجموعة على مدار ستة عقود من العمل والإنجاز.

وقال العربي في بيان له اليوم، إن التكريم يمثل محطة مضيئة في مسيرة بدأت منذ عام 1964 على يد المؤسسين الثلاثة، واستمرت بروح الإصرار والعمل الجاد، حتى أصبحت المجموعة واحدة من أبرز الكيانات الصناعية والتجارية في مصر والمنطقة.

وأضاف، أن هذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة للقطاع الخاص ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن مجموعة العربي تنظر إلى هذا التكريم باعتباره حافزاً جديداً لمواصلة التوسع والإنتاج، وتجديد الالتزام بتعزيز الصناعة المحلية.

وشدد رئيس المجموعة على استمرار العربي في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، والارتقاء بالكوادر البشرية، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.