شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ 27.975 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرار فى الأسعار، حيث سجل عيار 21 سعر 31.950 دينار بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 31.950 دينار

عيار 22 سجل 29.300 دينار

عيار 21 سجل 27.975 دينار

عيار 18 سجل 23.975 دينار

عيار 14 سجل 18.650 دينار

عيار 12 سجل 15.975 دينار

الأونصة 994.100 دينار

الجنيه الذهب 223.725 دينار

الأونصة بالدولار3240.34 دولار



وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.