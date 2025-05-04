شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 4 مايو 2025.. ترقب قرارات الفيدرالى والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم، الأحد 4 مايو 2025، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية والمحلية، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب.

وسجلت الأسعار في بداية التعاملات:

عيار 24 يسجل 5303 جنيهات للجرام

عيار 21 يسجل 4640 جنيهاً

عيار 18 يسجل 3977 جنيهاً

عيار 14 يسجل 3093 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيهاً

ويأتي استقرار الأسعار مدفوعًا بتوازن دقيق بين العوامل المحلية والدولية، فخارجيًا، تترقب الأسواق العالمية توجهات الفيدرالي الأمريكي، وسط تضارب التقديرات بشأن إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة أو البدء في تخفيضها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الذهب كأداة للتحوط.

ويتأثر الذهب في مصر بسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحجم الطلب في السوق المحلي، إلى جانب مستوى المعروض من المشغولات الذهبية، كما يساهم تراجع سعر الأوقية عالميًا في تهدئة وتيرة الصعود، رغم استمرار بعض الضغوط الناتجة عن ارتفاع كلفة التصنيع والمصنعية.

وفي ظل هذه المعطيات، ينصح خبراء السوق المتعاملين بمتابعة حركة الأسعار وتطورات السوق بشكل يومي، خاصة مع التقلبات السريعة في الأسواق العالمية، إلى جانب ضرورة الانتباه إلى حساب المصنعية والدمغة عند شراء الذهب لتحديد التكلفة الفعلية.