شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بعثة "الصناعات الغذائية" إلى جنوب أفريقيا لتعزيز الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل صباح اليوم وفد يضم 51 ممثلاً عن 30 شركة من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في مستهل بعثة تجارية تستمر خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات الغذائية المصرية وتعزيز الصادرات إلى القارة السمراء.

ويرأس البعثة علاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، فيما يرافق الوفد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الجنوب أفريقي، وتذليل التحديات الفنية المرتبطة باشتراطات سلامة الغذاء.

وكان في استقبال الوفد المصري المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بريتوريا، حيث أعرب عن ترحيبه بالبعثة وأهمية تلك الزيارة في دعم العلاقات التجارية بين البلدين.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول للزيارة عدداً من الجولات الميدانية إلى سلاسل الهايبرماركت والأسواق المتخصصة في بيع المواد الغذائية، بهدف دراسة السوق الجنوب أفريقي عن قرب، والتعرف على طبيعة المنتجات المعروضة من حيث بلد المنشأ، وأنماط التعبئة والتغليف، ومستويات الأسعار.