شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكنى "ديارنا" المطروح للحجز حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي غرب مدينة نور وبجوار قطعة الأرض المخصصة لجامعة حلوان بحدائق العاصمة وله مدخل مباشر من طريق القاهرة/ السويس

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة حدائق العاصمة، الذي طرحته وزارة الإسكان ضمن أكبر طرح بنحو 400 ألف وحدة سكنية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتصف أبريل الماضي.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن مشروع "ديارنا" بمدينة حدائق العاصمة يتضمن وحدات سكنية عالية الجودة، وتتضمن المرحلة الأولى 312 وحدة كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 104م2 : 154م2، بهدف منح المتقدمين فرصة حقيقية للتملك في بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التخطيط الذكي، والخدمات المتكاملة، والسعر المناسب.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن مشروع "ديارنا" يتميز بموقعه الاستراتيجي غرب مدينة نور، وبجوار قطعة الأرض المخصصة لجامعة حلوان، وشمال المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وله مدخل مباشر من طريق القاهرة/ السويس، وسيضم جميع الخدمات والمرافق الأساسية، ويتضمن مساحات خضراء، ويعد فرصة للسكن الجاهز والمناسب بالتخطيط العمراني الحديث.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، قد أعلنت عن بدء التقديم على وحدات سكنية بمشروع ديارنا للإسكان المتوسط اعتبارًا من 15 أبريل 2025 وحتي 15 مايو 2025 الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني مخصص لمتوسطي الدخل خلال عام 2025، وشملت المدن المطروح بها الوحدات مدينة حدائق العاصمة.

ولتحميل كراسة الشروط عبر الرابط التالي:

‏www.hdb-reservation.com

ويمثل مشروع ديارنا للإسكان المتوسط، إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة، ويتكون المشروع من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان.