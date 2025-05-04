شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 4-5-2025 بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 مايو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعرالريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.92جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.99جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.99جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.87جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.98جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع