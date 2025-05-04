شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يبدأ تعاملات اليوم الأحد 4-5-2025 على تراجع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 10:45 ص

تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الأحد 4-5-2025، على استقرار ليسجل فى البنك المركزى 67.76 جنيه للشراء، و67.96 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.53 جنيه للشراء، و68.19 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.53 جنيه للشراء.

68.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.30 جنيه للشراء.

67.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.29 جنيه للشراء.

67.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.28 جنيه للشراء.

67.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.30 جنيه للشراء.

67.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.34 جنيه للشراء.

67.82 جنيه للبيع.



