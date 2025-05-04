شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن "المرحلة التاسعة" للفائزين بمدينة دمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن " المرحلة التاسعة" للفائزين بها بمدينة دمياط الجديدة، اعتباراً من اليوم 4/5/2025، وحتى يوم 9/7/2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان على تسريع وتيرة أعمال الطرق والمرافق بمشروع بيت الوطن بهدف تعزيز جهود توفير المسكن الملائم، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، والمتابعة الدورية للأعمال، لافتاً إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات سكنية بمشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة للعاملين بخارج مصر، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم وفق الاشتراطات، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 24 – 25 – 29 – 31 - 32)، اليوم الأحد 4/5/2025، والقطع أرقام (37 – 38 – 39 – 42 – 44 – 46 – 50 – 51 - 52)، غدا الإثنين 5/5/2025، والقطع أرقام (57 – 58 – 59 – 65 – 66 – 67 – 68 – 72 – 73 - 74)، يوم الثلاثاء 6/5/2025، والقطع أرقام (79 – 80 – 81 – 86 – 87 – 93 – 94 - 98)، يوم الأربعاء7/5/2025، والقطع من (3 – 11 – 13 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25)، يوم الأحد 11/5/2025، والقطع أرقام (26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 34 – 35 – 38 – 39)، يوم الإثنين 12/5/2025، والقطع أرقام من(40 : 49)، يوم الثلاثاء 13/5/2025، والقطع من 51 : 61، يوم الأربعاء 14/5/2025.



وقال: سيتم تسليم القطع من 62 : 68 – ومن 71 : 73، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع من 74 : 83، يوم الإثنين 19/5/2025، والقطع أرقام (85 – 86 – 88 – 89 – 90 – 94 – 96 – 97 – 98 - 102)، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع من 103 : 109 – ومن 112 : 114، يوم الأربعاء 21/5/2025، والقطع من 115 : 124، يوم الأحد 25/5/2025، والقطع من 125 : 130 – ومن 132 : 135، يوم الإثنين 26/5/2025، والقطع من 136 : 145، يوم الثلاثاء 27/5/2025، والقطع أرقام (146 – 147 - 149 – 150 – 151 – 152 – 154 – 155 – 156 – 157 )، يوم الأربعاء 28/5/2025.

وأضاف: سيتم تسليم القطع من 158 : 164 والقطع أرقام 166 – 167 – 169، يوم الأحد 1/6/2025، والقطع من 170 : 179، يوم الإثنين 2/6/2025، والقطع أرقام (180 – 181 – 182 – 186 – 187 - 188)، يوم الثلاثاء 3/6/2025، والقطع من 189 : 193، يوم الأربعاء 4/6/2025، والقطع من 2 : 11، يوم الأحد 15/6/2025، والقطع أرقام (12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 - 25)، يوم الإثنين 16/6/2025، والقطع من 26 : 35، يوم الثلاثاء 17/6/2025، والقطع من 36 : 45، يوم الأربعاء 18/6/2025، والقطع من 46 : 55، يوم الأحد 22/6/2025، والقطع من 56 : 65، يوم الإثنين 23/6/2025، والقطع من 66 : 75، يوم الثلاثاء 24/6/2025، والقطع 76 : 81، يوم الأربعاء 25/6/2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 82 : 87، يوم الأحد 29/6/2025، والقطع أرقام (3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10 – 14 – 15 – 16 - 17)، يوم الإثنين 30/6/2025، والقطع أرقام (21 – 22 - 23 – 24 – 28 – 29 – 30 – 31 – 34 - 35)، يوم الثلاثاء 1/7/2025، والقطع من 36 : 39، يوم الأربعاء 2/7/2025، وتم تخصيص الأيام من 6/7/2025 : 9/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.