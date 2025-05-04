شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة الغذاء» ترصد تصدير 340 ألف طن من السلع الغذائية خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الخامس عشر لعام 2025، والذي يرصد أبرز أنشطة الهيئة خلال الفترة من 19 إبريل وحتى 2 مايو، وشهد التقرير طفرة في حركة الصادرات والرقابة على الأسواق تزامنًا مع احتفالات عيد الربيع.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 7340 رسالة بإجمالي 340 ألف طن تم تصديرها من خلال 1750 شركة مصرية إلى 205 دولة حول العالم، وتصدرت السعودية قائمة أكبر الدول المستقبلة تليها هولندا، السودان وروسيا.

واستحوذت البطاطس على النصيب الأكبر من صادرات الخضراوات بواقع 60 ألف طن، تلتها البصل الطازج والفاصوليا، في حين تصدرت الموالح قائمة الفواكه بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بـ22 ألف طن. وقد بلغ عدد أوامر تصدير الحاصلات الزراعية 5304 إذن تصدير صادرة لـ2702 شركة.

كما احتل ميناء سفاجا المرتبة الأولى في عدد الرسائل المصدرة، يليه ميناء الإسكندرية ثم مطار القاهرة، في حين بلغت الشهادات الصحية التي أصدرتها الهيئة لتصدير الأغذية 1500 شهادة خلال نفس الفترة.

525 ألف طن واردات غذائية... وروسيا على رأس المصدرين

أما الواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الواردة 2530 رسالة تمثل نحو 525 ألف طن من السلع المتنوعة، على رأسها القمح وفول الصويا والزيوت، وجاءت روسيا في صدارة الدول المصدّرة لمصر تليها أوكرانيا وأستراليا وبلغاريا.

بالتزامن مع احتفالات عيد الربيع، كثّفت الهيئة حملاتها الرقابية على الأسواق وفروع السلاسل التجارية، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على 91 فرعًا تجاريًا بالمحافظات، للتأكد من صلاحية الأسماك المملحة المعروضة، وتم ضبط كميات من المنتجات غير الصالحة.

وأفاد التقرير بتنفيذ 157 مأمورية رقابية على سلاسل تجارية، ليرتفع عدد فروع السلاسل المسجلة لدى الهيئة إلى 2107 فرعًا تابعة لـ54 سلسلة تجارية.



كما تشارك الهيئة بفاعلية في أعمال لجان استلام القمح المحلي، من خلال فرق تفتيش وتدريب لمفتشيها على آليات الفرز والتحكيم، وتم توزيع أحدث أجهزة قياس الرطوبة على المواقع المختلفة.

وأظهرت تقارير الفروع الإقليمية تنفيذ حملات تفتيشية واسعة، شملت الغربية وسوهاج والدقهلية وأسوان والشرقية والأقصر وجنوب سيناء وغيرها من المحافظات. وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات السلامة الغذائية.

كما تم خلال الأسبوعين الماضيين تسجيل 543 منشأة غذائية جديدة، و11 منشأة تخزينية، وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة لدى الهيئة 1519 منشأة. كما تم إصدار 1291 طلب نقل وتخزين وتحفظت الهيئة على 499 رسالة غذائية واردة.

وفي قطاع المجازر، تم تنفيذ 16 زيارة تفتيشية شملت مصانع الأمعاء ومجازر الدواجن، إضافة إلى 72 زيارة متابعة تصنيع، وتم إصدار 35 إذن تصدير لمغلفات حيوانية طبيعية لدول الاتحاد الأوروبي.

وشملت أنشطة الهيئة أيضًا رقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء، وحدات الطعام المتنقلة، المنشآت السياحية، محالب ومراكز تجميع الألبان، بإجمالي عشرات المأموريات الرقابية خلال فترة التقرير.

واستقبلت الهيئة 136 شكوى من مختلف القنوات، تم غلق 69 منها وجار فحص البقية، فيما أجرت حملات تفتيشية على 472 منشأة غذائية للتعامل مع هذه الشكاوى.

ويؤكد التقرير أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية والتوعوية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، لضمان سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق وتعزيز الثقة في الغذاء المصري محليًا ودوليًا.



