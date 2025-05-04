شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتعهدات الفنية» توقع عقدين بـ873 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت الشركة العربية للتعهدات الفنية عقد مشروع لمدة 10 سنوات مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لاستثمار وتأجير المساحات الإعلانية الداخلية، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالرياض (القطار والحافلات).
وكشفت الشركة في بيان لـ"تدوال السعودية"، اليوم الأحد، أن العقد الذي تم توقيعه في الأول من مايو الجاري، يشمل مشاركة في الدخل بالإضافة إلى رسوم تعاقد إجمالية 563.22 مليون ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، لمدة 10 سنوات، تتضمن فترة تجهيز لمدة 6 أشهر.
وبحسب البيان، يتضمن العقد تشغيل 3666 لوحة إعلانية مما يحدث نقلة نوعية في قطاع الإعلانات، خاصة في مشروع النقل العام، مما يسهم في تحسين تجرِبة التفاعل مع الركاب.
وتسعى الشركة العربية إلى التوسع في مجال الإعلانات باستخدام أحدث تقنيات اللوحات الإعلانية.
وأعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية توقيع شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، (وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100% من قبل الشركة العربية للتعهدات الفنية) عقد إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية في مدينة جدة (العقد الأول).
وقالت الشركة إن مدة العقد: 7 سنوات، تتضمن فترة تجهيز لمدة 4.2 أشهر ويستند نموذج العمل في هذا العقد على دفعات الإيجار السنوية.
وأضافت أن العقد الذي وقعته شركة فادن مع أمانة محافظة جدة، يقدر بقيمة 309.6 مليون ريال.
وأفادت بأن العقد يتضمن 15 لوحة وفقا للمواقع:
- 8 لوحات بطريق الملك عبد العزيز.
- 4 لوحات في أرضي الفضاء المطلة على الواجهة البحرية.
- 3 لوحات بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية).
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي في الربع الرابع من عام 2025.
وكشفت الشركة في بيان لـ"تدوال السعودية"، اليوم الأحد، أن العقد الذي تم توقيعه في الأول من مايو الجاري، يشمل مشاركة في الدخل بالإضافة إلى رسوم تعاقد إجمالية 563.22 مليون ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، لمدة 10 سنوات، تتضمن فترة تجهيز لمدة 6 أشهر.
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وتسعى الشركة العربية إلى التوسع في مجال الإعلانات باستخدام أحدث تقنيات اللوحات الإعلانية.
وأعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية توقيع شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، (وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100% من قبل الشركة العربية للتعهدات الفنية) عقد إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية في مدينة جدة (العقد الأول).
وقالت الشركة إن مدة العقد: 7 سنوات، تتضمن فترة تجهيز لمدة 4.2 أشهر ويستند نموذج العمل في هذا العقد على دفعات الإيجار السنوية.
وأضافت أن العقد الذي وقعته شركة فادن مع أمانة محافظة جدة، يقدر بقيمة 309.6 مليون ريال.
وأفادت بأن العقد يتضمن 15 لوحة وفقا للمواقع:
- 8 لوحات بطريق الملك عبد العزيز.
- 4 لوحات في أرضي الفضاء المطلة على الواجهة البحرية.
- 3 لوحات بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية).
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي في الربع الرابع من عام 2025.