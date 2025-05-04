شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حققت سامسونج قفزة في الإيرادات رغم الضغوط على قطاع الرقائق؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تسجيلها إيرادات فصلية قياسية خلال الربع الأول من عام 2025، بدعم من مبيعات قوية لهواتفها الذكية. لكن الشركة حذرت في تقرير الأرباح من أن حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات التجارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُلقي بظلالها على نتائجها المقبلة، وفقًا لما نقلته شبكة يورونيوز. أرباح قياسية بقيادة جالاكسي S25 قالت سامسونج إن مبيعات هاتف جالاكسي S25 ومنتجات أخرى ذات قيمة مضافة عالية ساهمت في تعزيز أدائها المالي، حيث سجلت الشركة إيرادات مجمعة بلغت 79.14 تريليون وون كوري (نحو 49 مليار يورو) في الفترة من يناير إلى مارس 2025، وهو أعلى مستوى ربع سنوي للإيرادات في تاريخها.

أما الأرباح التشغيلية فقد بلغت 6.7 تريليون وون (4.1 مليار يورو)، ارتفاعًا من 6.61 تريليون وون في نفس الفترة من العام الماضي 2024، وهو ما يعكس تحسنًا طفيفًا في الأداء الإجمالي للشركة.

اقرأ أيضاً: «سامسونج» تواجه ضغوط الأسعار وتؤجل تشغيل مصنعها في أمريكا تراجع في قطاع أشباه الموصلات رغم النجاح في مبيعات الهواتف، عانت سامسونج من تراجع واضح في قطاع أشباه الموصلات. فقد انخفضت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع إلى 1.1 تريليون وون (681.3 مليون يورو)، مقارنة بـ 1.91 تريليون وون في الربع الأول من 2024.

وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض أسعار البيع المتوسطة، وضعف الطلب على شرائح الذاكرة عالية النطاق، في ظل انتظار السوق للجيل الجديد من هذه الشرائح. كما تواجه سامسونج منافسة شرسة من شركات أمريكية وصينية أبرزها: إنفيديا، برودكوم، ومايكروسوفت، بالإضافة إلى شركات صينية صاعدة في مجال أشباه الموصلات. تحذيرات بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية في تقريرها، حذّرت سامسونج من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي تعتزم إدارة ترامب فرضها على قطاع الرقائق قد تؤثر سلبًا على صادراتها، خصوصًا في قطاعي رقائق الذاكرة والهواتف الذكية. ومع ذلك، أشارت إلى أن مدى التأثير لا يزال غير واضح.

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وكان الرئيس ترامب قد صرّح مؤخرًا بنيته فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات "قريبًا جدًا"، ما زاد من حالة الترقب داخل القطاع عالميًا. أداء الأسهم في سوق كوريا الجنوبية رغم الإعلان عن النتائج القياسية، تراجعت أسهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 0.5% عند إغلاق السوق في كوريا الجنوبية. ويعكس هذا التراجع الحذر الذي يسود أوساط المستثمرين بسبب المخاوف من التأثيرات المستقبلية للسياسات التجارية الأمريكية.

وتبقى سامسونج واحدة من أكبر وأهم شركات التكنولوجيا في العالم، لما توفره من منتجات متنوعة تغطي طيفًا واسعًا من الأجهزة الذكية، والشرائح، والحلول الإلكترونية المتقدمة.