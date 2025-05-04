شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: تعليق سهم «كير الدولية» لعدم إعلان قوائمها المالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، تعليق تداول سم شركة كير الدولية، لعدم التزام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية خلال المدة النظامية.
وقالت "تداول" في بيان بتاريخ 4 مايو 2025، إنه نظرًا لعدم التزام شركة "كير الدولية" بالإعلان عن قوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، خلال المدة النظامية، تم تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.
وأشارت "تداول" إلى أن تعليق سهم "كير الدولية" سيستمر، إلى حين تعلن الشركة عن القوائم المالية للفترة المذكورة.
وقالت "تداول" في بيان بتاريخ 4 مايو 2025، إنه نظرًا لعدم التزام شركة "كير الدولية" بالإعلان عن قوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، خلال المدة النظامية، تم تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.
وأشارت "تداول" إلى أن تعليق سهم "كير الدولية" سيستمر، إلى حين تعلن الشركة عن القوائم المالية للفترة المذكورة.