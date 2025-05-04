شكرا لقرائتكم خبر عن كاليفورنيا تتجاوز اليابان صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أن الولاية تخطت اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، محذرًا من التهديدات التي تفرضها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اقتصاد الولاية سريع النمو وعلى مواقع عمالقة التكنولوجيا، وفقًا لما ذكرته شبكة CNN الأمريكية.

الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكاليفورنيا 4.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان الذي بلغ 4.02 تريليون دولار خلال نفس الفترة حسب بيانات صندوق النقد الدولي.

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بهذا الإنجاز، أصبحت كاليفورنيا في المرتبة الرابعة عالميًا بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا، متفوقةً بنمو قدره 6% في عام 2024، ما يعكس قوة اقتصادها مقارنة بالولايات الأمريكية وأكبر الاقتصادات العالمية على حد سواء.

كاليفورنيا: الولاية الأكثر تأثيرًا اقتصاديًا

قال نيوسوم في تصريحاته: "كاليفورنيا لا تواكب العالم فحسب، بل تُحدد خطاه. اقتصادنا يزدهر لأننا نستثمر في الموارد البشرية، ونعطي الأولوية للاستدامة، ونؤمن بقوة الابتكار."

لكنه حذر أيضًا من أن القوة الاقتصادية للولاية أصبحت مهددة بسبب "سياسات التعريفة الجمركية المتهورة للإدارة الفيدرالية الحالية"، مؤكدًا أن "اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي ويجب حمايته".

الولاية الأمريكية الأكثر اكتظاظًا بالسكان

تُعتبر كاليفورنيا الولاية الأمريكية الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة، وتسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال عام 2024، مدفوعة بقطاعات رئيسية مثل وادي السيليكون والعقارات والتمويل.

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دعوى قضائية ضد ترامب بسبب الرسوم

في الأسبوع الماضي، رفع نيوسوم دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب بسبب استخدامه "سلطات الطوارئ" لفرض رسوم جمركية شاملة، اعتبرها مضرة بالأسر والشركات في كاليفورنيا.

وقد أُودعت الدعوى بالمحكمة الفيدرالية في 16 أبريل، حيث أكدت أن ترامب لا يمتلك السلطة القانونية لفرض رسوم جمركية على المكسيك، الصين، وكندا أو لفرض رسوم عامة بنسبة 10% على واردات بقية دول العالم.

اعتبر نيوسوم أن هذه الرسوم الجمركية تسببت في "ضرر فوري لا يمكن إصلاحه" لأكبر اقتصاد، ولأكبر قاعدة تصنيع وزراعة في البلاد، مؤكدًا أن الرسوم عطلت سلاسل التوريد، ورفعت التكاليف، وألحقت أضرارًا بمليارات الدولارات بكاليفورنيا.

قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية

تستند الدعوى القضائية إلى أن استخدام ترامب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم كان "غير قانوني وغير مسبوق"، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء التوسعي يتطلب موافقة الكونجرس.

وبموجب القانون الذي أُقر في 1977، يمنح الكونجرس الرئيس سلطة واسعة لفرض العقوبات وتنظيم الصادرات وتجميد الأصول الأجنبية خلال حالات الطوارئ، ولكن يشترط التشاور مع الكونجرس وتقديم تقارير دورية.

أهمية الشركاء التجاريين لكاليفورنيا

بلغ حجم التبادل التجاري بين كاليفورنيا وكندا حوالي 675 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتُعد المكسيك وكندا والصين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولاية، حيث استحوذت هذه الدول على أكثر من 40% من واردات كاليفورنيا، بما يعادل نحو 203 مليارات دولار من إجمالي وارداتها التي تجاوزت 491 مليار دولار العام الماضي.

ولايات أخرى تتحدى الرسوم الجمركية

لم تكن كاليفورنيا وحدها في المواجهة، إذ رفعت 12 ولاية أمريكية أخرى دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهمة إياها بـ"فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية. وقد وصف البيت الأبيض هذه الدعوى بأنها "حملة شعواء".