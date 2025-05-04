شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» تتلقى أمر شراء من وزارة التعليم بـ79.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.