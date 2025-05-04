شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» تتلقى أمر شراء من وزارة التعليم بـ79.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، الخميس الماضي، أمر شراء من وزارة التعليم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أمر الشراء بقيمة تقدر بـ 79.4 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات ومنتجات مايكروسوفت، لمدة سنة ميلادية.
وتوقعت الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من الربع الثاني من عام 2025 حتى الربع الثاني من 2026.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أمر الشراء بقيمة تقدر بـ 79.4 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات ومنتجات مايكروسوفت، لمدة سنة ميلادية.
وتوقعت الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من الربع الثاني من عام 2025 حتى الربع الثاني من 2026.