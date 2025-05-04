الاقتصاد

«المعمر» تتلقى أمر شراء من وزارة التعليم بـ79.4 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«المعمر» تتلقى أمر شراء من وزارة التعليم بـ79.4 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، الخميس الماضي، أمر شراء من وزارة التعليم.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن أمر الشراء بقيمة تقدر بـ 79.4 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات ومنتجات مايكروسوفت، لمدة سنة ميلادية.
وتوقعت الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من الربع الثاني من عام 2025 حتى الربع الثاني من 2026.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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