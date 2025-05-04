شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «HSBC» تفوق التوقعات بفضل قطاع الثروات وخطة إعادة الهيكلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت نتائج الربع الأول لأكبر بنك في أوروبا، إتش إس بي سي، التوقعات بدعم من الأداء القوي لقطاع الثروات والنمو الملحوظ في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، وفقًا لما ذكرته شبكة CNBC الأمريكية. أرباح بنك إتش إس بي سي في الربع الأول أعلن البنك عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي، والتي يعتزم إكمالها قبل الإعلان عن نتائجه المؤقتة لعام 2025.

وسجل البنك أرباحًا قبل الضرائب بلغت 9.48 مليار دولار مقارنة بـ7.83 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات 17.65 مليار دولار مقارنة بـ16.67 مليار دولار.

رغم ذلك، انخفضت أرباح البنك قبل الضرائب بنسبة 25% على أساس سنوي، وتراجعت الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي. مع ذلك، ارتفعت الأرباح بنحو 317% مقارنة بالربع السابق.

اقرأ أيضاً: موسم أرباح البنوك الأمريكية يبدأ بتوقعات حذرة وسط تصاعد الرسوم أرباح قوية في "إتش إس بي سي" قال الرئيس التنفيذي للمجموعة جورج الحديري: "تُظهر نتائجنا القوية لهذا الربع زخمًا في أرباحنا وانضباطًا في تنفيذ استراتيجيتنا، وثقةً بقدرتنا على تحقيق أهدافنا. نواصل دعم عملائنا خلال فترة تتسم بعدم اليقين الاقتصادي وتقلبات السوق، وندخل هذه المرحلة من موقع قوة مالية." خطة إعادة هيكلة بنك "إتش إس بي سي" في أكتوبر الماضي، أعلن البنك عن خطة لإعادة هيكلة عملياته، تضمنت تقسيم نشاطه إلى أربعة أقسام وإنشاء قطاعين منفصلين: "الأسواق الشرقية" و"الأسواق الغربية".

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وأكد البنك أن إعادة الهيكلة ستُسهم في خفض التكاليف بنحو 300 مليون دولار خلال عام 2025.

وقال ماني لو، محلل أبحاث الأسهم في بنك دي بي إس: "على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، فإن التقدم المحرز في إعادة هيكلة بنك إتش إس بي سي سيواصل تحقيق تأثيرات إيجابية على خفض التكاليف."

وأشار إلى أن "بعض الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية والمخاوف المتعلقة بالركود العالمي قد تظهر، ولكن التأثير سيكون أكثر وضوحًا في الأرباع المقبلة". تأثير الرسوم الجمركية على البنك لا تعكس نتائج الربع الأول التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم تعليق بعض الرسوم "التبادلية" التي أُعلن عنها في أبريل.

ومع ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات سارية منذ مارس. مواقف الرئيس التنفيذي تجاه القواعد الضريبية كان جورج الحديري، إلى جانب ثلاثة رؤساء تنفيذيين آخرين للبنوك البريطانية، قد حثوا وزير الخزانة البريطاني مؤخرًا على إلغاء قواعد الحماية الضريبية المفروضة على الشركات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاقتصاد البريطاني عبر تحرير أنشطة البنوك.

تشمل قواعد الحماية الحالية عزل أنشطة الخدمات المصرفية الاستهلاكية التي يقدمها البنك عن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية الأكثر خطورة.