الاقتصاد

توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية عن شهر ابريل 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن إجمالي الأرباح الموزعة تقدر بـ295.514 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 7.7 مليون وحدة.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.46%، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-11-02 الموافق 2025-04-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-11-08 الموافق 2025-05-06.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 10 أيام.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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