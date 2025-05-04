شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «لوبريف» إلى 221.5 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) إلى 221.5 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 239 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.32% على أساس سنوي.
وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية، على الرغم من ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.
وانخفضت إيرادات (لوبريف) خلال من 2,184 مليار ريال في الربع الأول من 2024 إلى 2,127 مليار ريال في الربع الأول لعام 2025، نتيجة لانخفاض مبيعات المنتجات الثانوية، ورغم ارتفاع أسعار زيوت الأساس
وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية، على الرغم من ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.
وانخفضت إيرادات (لوبريف) خلال من 2,184 مليار ريال في الربع الأول من 2024 إلى 2,127 مليار ريال في الربع الأول لعام 2025، نتيجة لانخفاض مبيعات المنتجات الثانوية، ورغم ارتفاع أسعار زيوت الأساس