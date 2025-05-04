الاقتصاد

تراجع أرباح «لوبريف» إلى 221.5 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «لوبريف» إلى 221.5 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - تراجع صافي أرباح شركة أرامكو لزيوت الأساس (لوبريف) إلى 221.5 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 239 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.32% على أساس سنوي.
وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية، على الرغم من ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.
وانخفضت إيرادات (لوبريف) خلال من 2,184 مليار ريال في الربع الأول من 2024 إلى 2,127 مليار ريال في الربع الأول لعام 2025، نتيجة لانخفاض مبيعات المنتجات الثانوية، ورغم ارتفاع أسعار زيوت الأساس
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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