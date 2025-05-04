شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «نادك» إلى 103.4 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الزراعة بمبلغ 94.70 مليون ريال، وزيادة مبيعات قطاع البروتين بمبلغ 46.45 مليون ريال وقطاع الألبان والتصنيع الغذائي بمبلغ 12.72 مليون ريال.

وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 5.51% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في تكلفة الموظفين.

وارتفع دخل الخزينة خلال الربع الحالي بنسبة 17.35% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مرابحة الودائع لآجل لدى البنوك الناتجة عن المتحصلات غير المستخدمة والتي نتجت عن إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وانخفضت تكاليف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 3.30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض معدل رصيد القروض القائمة.

وعلى الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، ارتفعت بعض بنود المصاريف بسبب النمو في الأعمال على النحو التالي:

ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات الى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 5.42% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في مزيج المنتج.

ارتفعت خسائر الانخفاض في قيمة المدينين التجاريين بقيمة 5.73 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في أرصدة المدينين التجاريين.

خلال الربع المماثل من العام السابق، قامت الشركة بالاعتراف بمبلغ 8.94 مليون ريال والذي يمثل حصة الشركة في أرباح نتائج الاستثمار في المشروع المشترك، لا يوجد مثل هذا البند خلال الربع المماثل من العام الحالي.

أثرت تجميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي على النحو التالي:

ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 0.94% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17.94% وقد قابل هذه الزيادة جزئياً زيادة في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 5.42%.

ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 2.01% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المبيعات، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية، وقد قابلت هذه الزيادة جزئياً ارتفاع في نسبة تكلفة المبيعات الى الإيرادات، وزيادة في خسائر الانخفاض في قيمة المدينين التجاريين والأرصدة المدينة الأخرى.

وبلغ صافي ربح الشركة للربع الحالي 103.42 مليون ريال مقابل صافي ربح 448.05 مليون ريال للربع السابق، ويعود ذلك إلى:

خلال الربع السابق، تم الاعتراف بأرباح محققة بقيمة 103.19 مليون ريال نتيجة بيع 30٪ من الاستثمار المملوك في شركة المطاحن العربية، وذلك نتيجة الطرح العام وإدراج الشركة. كما تم تسجيل مكاسب غير محققة بالقيمة العادلة في يوم الإدراج بمبلغ 253.32 مليون ريال. ومن هذا الربع، يتم تسجيل أي تغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر، وذلك وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).

ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 3.71% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في مزيج المنتج.

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 28.11% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على تسويق العلامة التجارية وأيضا بسبب الزيادة في تكاليف التوزيع بسبب زيادة مبيعات قطاع الزراعة وزيادة تكاليف الموظفين الخارجيين.

على الرغم من التغييرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل سلبي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، إلا أن هناك عناصر أخرى أثرت ايجابياً على صافي ربح الربع الحالي على النحو التالي:

ارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 29.40% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات القطاع الزراعي بمبلغ 88.91 مليون ريال، وزيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بمبلغ 96.78 مليون ريال ومبيعات قطاع البروتين بمبلغ 45.55 مليون ريال.

انخفضت المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 8.94% مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في تكلفة الموظفين.

اعترفت الشركة بخسائر انخفاض في قيمة الأصول الثابتة بقيمة 7.02 مليون ريال مقابل الأصول القابلة للاستبعاد في الربع السابق، لا توجد خسائر انخفاض مماثلة للأصول في الربع الحالي.

خلال الربع الحالي، انخفض مصروف الزكاة بقيمة 7.88 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بسبب الاتخفاض في الأرباح.

أثرت جميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي على النحو التالي:

ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 16.04% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 29.40% وقد قابل هذه الزيادة جزئياً زيادة في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 3.71% وذلك بسبب الأسباب المذكورة اعلاه.

ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 5.57% مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والادارية وخسائر الانخفاض في قيمة الأصول وقد قابل هذه الزيادة جزئيا ارتفاع في تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) في الربع الأول من 2025 بنسبة 2.1% إلى 103.4 مليون ريال، مقابل 101.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 17.94% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الزراعة بمبلغ 94.70 مليون ريال، وزيادة مبيعات قطاع البروتين بمبلغ 46.45 مليون ريال وقطاع الألبان والتصنيع الغذائي بمبلغ 12.72 مليون ريال.وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 5.51% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في تكلفة الموظفين.وارتفع دخل الخزينة خلال الربع الحالي بنسبة 17.35% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مرابحة الودائع لآجل لدى البنوك الناتجة عن المتحصلات غير المستخدمة والتي نتجت عن إصدار أسهم حقوق الأولوية.وانخفضت تكاليف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 3.30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض معدل رصيد القروض القائمة.وعلى الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، ارتفعت بعض بنود المصاريف بسبب النمو في الأعمال على النحو التالي:ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات الى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 5.42% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في مزيج المنتج.ارتفعت خسائر الانخفاض في قيمة المدينين التجاريين بقيمة 5.73 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في أرصدة المدينين التجاريين.خلال الربع المماثل من العام السابق، قامت الشركة بالاعتراف بمبلغ 8.94 مليون ريال والذي يمثل حصة الشركة في أرباح نتائج الاستثمار في المشروع المشترك، لا يوجد مثل هذا البند خلال الربع المماثل من العام الحالي.أثرت تجميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي على النحو التالي:ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 0.94% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17.94% وقد قابل هذه الزيادة جزئياً زيادة في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 5.42%.ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 2.01% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المبيعات، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية، وقد قابلت هذه الزيادة جزئياً ارتفاع في نسبة تكلفة المبيعات الى الإيرادات، وزيادة في خسائر الانخفاض في قيمة المدينين التجاريين والأرصدة المدينة الأخرى.وبلغ صافي ربح الشركة للربع الحالي 103.42 مليون ريال مقابل صافي ربح 448.05 مليون ريال للربع السابق، ويعود ذلك إلى:خلال الربع السابق، تم الاعتراف بأرباح محققة بقيمة 103.19 مليون ريال نتيجة بيع 30٪ من الاستثمار المملوك في شركة المطاحن العربية، وذلك نتيجة الطرح العام وإدراج الشركة. كما تم تسجيل مكاسب غير محققة بالقيمة العادلة في يوم الإدراج بمبلغ 253.32 مليون ريال. ومن هذا الربع، يتم تسجيل أي تغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر، وذلك وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 3.71% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في مزيج المنتج.ارتفعت مصاريف البيع والتسويق خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 28.11% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على تسويق العلامة التجارية وأيضا بسبب الزيادة في تكاليف التوزيع بسبب زيادة مبيعات قطاع الزراعة وزيادة تكاليف الموظفين الخارجيين.على الرغم من التغييرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل سلبي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، إلا أن هناك عناصر أخرى أثرت ايجابياً على صافي ربح الربع الحالي على النحو التالي:ارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 29.40% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات القطاع الزراعي بمبلغ 88.91 مليون ريال، وزيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بمبلغ 96.78 مليون ريال ومبيعات قطاع البروتين بمبلغ 45.55 مليون ريال.انخفضت المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 8.94% مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في تكلفة الموظفين.اعترفت الشركة بخسائر انخفاض في قيمة الأصول الثابتة بقيمة 7.02 مليون ريال مقابل الأصول القابلة للاستبعاد في الربع السابق، لا توجد خسائر انخفاض مماثلة للأصول في الربع الحالي.خلال الربع الحالي، انخفض مصروف الزكاة بقيمة 7.88 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بسبب الاتخفاض في الأرباح.أثرت جميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي على النحو التالي:ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 16.04% مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 29.40% وقد قابل هذه الزيادة جزئياً زيادة في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 3.71% وذلك بسبب الأسباب المذكورة اعلاه.ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 5.57% مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والادارية وخسائر الانخفاض في قيمة الأصول وقد قابل هذه الزيادة جزئيا ارتفاع في تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق.