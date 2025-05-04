شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أديس» تفوض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أديس القابضة نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م.
5.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب إرنست ويونغ من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ و قدرة 574،564 ريال غيرشامل ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو شركة كي بي إم جي للإستشارات المهنية (KPMG) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ و قدرة 3،700،000 ريال سعودي غيرشامل ضريبة القيمة المضافة.
7. الموافقة على صرف مبلغ قدره 2،652،000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
9. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م.
5.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب إرنست ويونغ من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ و قدرة 574،564 ريال غيرشامل ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو شركة كي بي إم جي للإستشارات المهنية (KPMG) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ و قدرة 3،700،000 ريال سعودي غيرشامل ضريبة القيمة المضافة.
7. الموافقة على صرف مبلغ قدره 2،652،000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
9. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.