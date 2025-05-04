شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ساسكو» إلى 4.28 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وانكمش صافي أرباح (ساسكو) خلال الربع الأول من 2025، إلى 4.28 مليون ريال، مقابل 10.62 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي، ما يشكل انحدارًا بنسبة 59.70% تقريبًا، بحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأحد.

ونسبت الشركة هذا الانحدار إلى ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف التسويق، وتكاليف التمويل، فيما قابل ذلك انخفاضًا في حجم الاستثمارات وإيرادات التمويل.

ويأتي الانخفاض هذا الربع رغم زيادة المبيعات المتولدة من نمو عدد المحطات، ونمو مبيعات نخلة ساسكو وقطاع النقل، بالإضافة إلى ارتفاع سعر بيع منتج الديزل، بالمقارنة بالربع المماثل من عام 2024.

لفتت الشركة إلى وجهودها الرامية إلى خفض المصاريف العمومية، ومخصص الخسائر المالية، ومصروف الزكاة، إلا أن ذلك لم يحل دون انخفاض صافي الأرباح. الدمام - شريف احمد - هبط صافي أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأكثر من النصف خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وانكمش صافي أرباح (ساسكو) خلال الربع الأول من 2025، إلى 4.28 مليون ريال، مقابل 10.62 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي، ما يشكل انحدارًا بنسبة 59.70% تقريبًا، بحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأحد.ونسبت الشركة هذا الانحدار إلى ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف التسويق، وتكاليف التمويل، فيما قابل ذلك انخفاضًا في حجم الاستثمارات وإيرادات التمويل.ويأتي الانخفاض هذا الربع رغم زيادة المبيعات المتولدة من نمو عدد المحطات، ونمو مبيعات نخلة ساسكو وقطاع النقل، بالإضافة إلى ارتفاع سعر بيع منتج الديزل، بالمقارنة بالربع المماثل من عام 2024.لفتت الشركة إلى وجهودها الرامية إلى خفض المصاريف العمومية، ومخصص الخسائر المالية، ومصروف الزكاة، إلا أن ذلك لم يحل دون انخفاض صافي الأرباح.