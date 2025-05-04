شكرا لقرائتكم خبر عن بـ1.39 تريليون ريال.. «الأفراد» يستحوذون على 32% من قروض المصارف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، استحواذ قروض الأفراد على النصيب الأكبر من الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال شهر مارس من العام الجاري، إذ بلغت 1.390 تريليون ريال من إجمالي القروض البالغ 3.101 تريليون ريال، أو ما يعادل 32%.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما"، ارتفعت قروض الأفراد للائتمان المصرفي في مارس إلى 1.390 تريليون ريال، مقابل 1.382 تريليون ريال في الشهر السابق (فبراير) بارتفاع 0.72% على أساس شهري، بعد بلوغها 1.268 مليار ريال في مارس 2024، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 10.13% على أساس سنوي. القروض العقارية جاءت القروض العقارية في المرتبة الثانية بإجمالي ائتمان ممنوح بنحو 374.484 مليار ريال في مارس 2025، مقارنة بـ342.335 مليار ريال في فبراير 2025، فيما بلغ إجمالي القروض الممنوحة في مارس 2024 نحو 266.605 مليار ريال. الجملة والتجزئة وفي المرتبة الثالثة، جاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة، بنحو 212.791 مليار ريال في مارس 2025، مقارنة بـ206.143 مليار ريال في فبراير 2025، ومقابل 192.728 مليار ريال عن مارس المقابل من العام الماضي. الصناعات التحويلية وحل نشاط الصناعات التحويلية رابعًا، إذ بلغ إجمالي القروض الممنوحة للنشاط 189.178 مليار ريال في مارس 2025، مقارنة بـ185.104 مليار ريال في فبراير 2025، ومقارنة بـ 172.786 مليار ريال في مارس 2024. إمدادات المرافق وفي المرتبة الخامسة، إمدادات الكهرباء والمياه والغاز، وبلغ مجموع القروض الممنوحة لهذا النشاط في مارس 2025، نحو 181.431 مليار ريال، بارتفاع عن الشهر السابق من نفس العام، الذي بلغ 177.456 مليار ريال، وبارتفاع أيضًا عن مارس من العام السابق وبلغ إجماليه نحو 147.995 مليار ريال. الأنشطة المالية والتأمين وجاءت الأنشطة المالية والتأمين في المرتبة السادسة، باستحواذها على 161.233 مليار ريال من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس 2025، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق من نفس العام والذي بلغ 165.390مليار ريال، وبزيادة عن مارس المقابل من 2024، والذي بلغ إجمالي قروض النشاط خلاله نحو 116.490 مليار ريال. قطاع التشييد وأتى نشاط التشييد في المركز السابع، إذ بلغ نصيبه من إجمالي القروض الممنوحة في مارس 2025، نحو 131.448 مليار ريال، مرتفعًا عن 129.904 المسجل في فبراير من العام نفسه، فيما بلغت قروض النشاط خلال مارس من العام السابق 2024، نحو 127.333 مليار ريال. الخدمات الإدارية وفي المركز الثامن، جاءت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، إذ بلغ إجمالي القروض الممنوحة لهذا النشاط في مارس 2025 نحو 68.672 مليار ريال، دون تغير تقريبًا عن الشهر السابق فبراير والذي بلغ إجمالي قروض النشاط خلاله 68.683 مليار ريال. وبزيادة ملحوظة عن مارس من العام السابق والذي بلغ 59.709 مليار ريال. النقل والتخزين وجاء نشاط النقل والتخزين تاسعًا بإجمالي اقتراض في مارس بلغ 60.315 مليار ريال، يليه التعدين والمناجم بإجمالي 52.630 مليار ريال، ثم أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بإجمالي 45.313 مليار ريال. باقي الأنشطة وأفادت بيانات "ساما" لشهر مارس 2025، إلى حصول نشاط المعلومات والاتصالات على 25.205 مليار ريال، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي على 23.848 مليار ريال.

وحصل نشاط الزراعة والغابات وصيد الأسماك على إجمالي ائتمان بلغ نحو 10.079 مليار ريال، فيما حصلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على 9.621 مليار ريال، والتعليم على 9.350 مليار ريال.