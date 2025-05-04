شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سليمان الحبيب» إلى 557 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ونسبت "سليمان الحبيب"، في بيان للمجموعة على "تداول

وأشارت إلى أن التوسعات الاستراتيجية الجديدة لا تزال في طور نمو الإيرادات، فيما أثرت التكاليف التشغيلية الثابتة المرتبطة بهذه التوسعات على هوامش الربحية إلى حين وصولها إلى الطاقة التشغيلية المُثلى.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة "سليمان الحبيب" توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2025، بإجمالي 392 مليون ريال، على 350 مليون سهم، لتكون حصة السهم الواحد من التوزيع 1.12 ريال.

ويبدأ تاريخ استحقاق الأرباح من 8 مايو الجاري، فيما يبدأ التوزيع من 26 من الشهر نفسه.

ولفتت الشركة إلى أن أرباح المستثمرين غير المقيمين ستضخع لضريبة استقطاع بنسبة 5%، وفقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل، والمادة (63) من لائحته التنفيذية، داعية من يحق له الإعفاء من ضرائب الأرباح، المفروضة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم الوثائق التي تثبت الإعفاء.

ودعت الشركة جميع المساهمين إلى التأكد من تحديث معلوماتهم الشخصية والبنكية، وربط أرقام حساباتهم المصرفية بمحافظهم الاستثمارية، لضمان إيداع أرباحهم المستقبلية دون تأخير. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، بنسبة طفيفة بلغت 1.10% خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى 557.01 مليون ريال، مقارنة بـ550.95 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.ونسبت "سليمان الحبيب"، في بيان للمجموعة على "تداول السعودية "، اليوم الأحد، هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات.وأشارت إلى أن التوسعات الاستراتيجية الجديدة لا تزال في طور نمو الإيرادات، فيما أثرت التكاليف التشغيلية الثابتة المرتبطة بهذه التوسعات على هوامش الربحية إلى حين وصولها إلى الطاقة التشغيلية المُثلى.وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة "سليمان الحبيب" توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2025، بإجمالي 392 مليون ريال، على 350 مليون سهم، لتكون حصة السهم الواحد من التوزيع 1.12 ريال.ويبدأ تاريخ استحقاق الأرباح من 8 مايو الجاري، فيما يبدأ التوزيع من 26 من الشهر نفسه.ولفتت الشركة إلى أن أرباح المستثمرين غير المقيمين ستضخع لضريبة استقطاع بنسبة 5%، وفقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل، والمادة (63) من لائحته التنفيذية، داعية من يحق له الإعفاء من ضرائب الأرباح، المفروضة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم الوثائق التي تثبت الإعفاء.ودعت الشركة جميع المساهمين إلى التأكد من تحديث معلوماتهم الشخصية والبنكية، وربط أرقام حساباتهم المصرفية بمحافظهم الاستثمارية، لضمان إيداع أرباحهم المستقبلية دون تأخير.