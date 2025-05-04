شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك» تتكبد خسائر بـ1.2 مليار ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الخسائر بشكل أساسي إلى:

• انخفاض إجمالي الربح بمقدار 1.05 مليار ريال نتيجة لزيادة أسعار مواد اللقيم.

• ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى ويعود ذلك بسبب رئيسي لتسجيل تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال والتي ستنعكس إيجاباً على نتائج الشركة المالية على المدى الطويل من خلال ترشيد التكاليف بمبلغ يقدر ب 345 مليون ريال سنوياً ورفع مستوى كفاءة الأداء.

وسجلت الشركة صافي خسارة للربع الأول من عام 2025م بمقدار (1.21) مليار ريال مقابل خسارة (1.89) مليار ريال خلال الربع السابق.

ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة بشكل أساسي الى:

• ارتفاع نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بمبلغ 1.06 مليار ريال.

• انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 694 مليون ريال.

• ارتفاع دخل التمويل بمبلغ 483 مليون ريال نتيجة لإعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية.

وقابل تلك الاسباب أعلاه انخفاض في إجمالي الربح بمبلغ 758 مليون ريال وارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى.

ويعود ذلك بسبب رئيسي لتسجيل تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال والتي ستنعكس إيجاباً على نتائج الشركة المالية على المدى الطويل من خلال ترشيد التكاليف بمبلغ يقدر ب 345 مليون ريال سنوياً ورفع مستوى كفاءة الأداء. الدمام - شريف احمد - تكبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خسائر بقيمة 1.2 مليار ريال في الربع الأول من 2025، مقابل أرباح بقيمة 0.25 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الخسائر بشكل أساسي إلى:• انخفاض إجمالي الربح بمقدار 1.05 مليار ريال نتيجة لزيادة أسعار مواد اللقيم.• ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى ويعود ذلك بسبب رئيسي لتسجيل تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال والتي ستنعكس إيجاباً على نتائج الشركة المالية على المدى الطويل من خلال ترشيد التكاليف بمبلغ يقدر ب 345 مليون ريال سنوياً ورفع مستوى كفاءة الأداء.وسجلت الشركة صافي خسارة للربع الأول من عام 2025م بمقدار (1.21) مليار ريال مقابل خسارة (1.89) مليار ريال خلال الربع السابق.ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة بشكل أساسي الى:• ارتفاع نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بمبلغ 1.06 مليار ريال.• انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 694 مليون ريال.• ارتفاع دخل التمويل بمبلغ 483 مليون ريال نتيجة لإعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية.وقابل تلك الاسباب أعلاه انخفاض في إجمالي الربح بمبلغ 758 مليون ريال وارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى.ويعود ذلك بسبب رئيسي لتسجيل تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال والتي ستنعكس إيجاباً على نتائج الشركة المالية على المدى الطويل من خلال ترشيد التكاليف بمبلغ يقدر ب 345 مليون ريال سنوياً ورفع مستوى كفاءة الأداء.