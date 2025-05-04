شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ 37120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5303 جنيهات.

- عيار 21 يسجل 4640 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3977 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3093 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيها.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.