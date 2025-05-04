شكرا لقرائتكم خبر عن علاء السقطى: توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل أهم مكتسبات قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إقرار قانون العمل الجديد إضافة حقيقية لمناخ الاستثمار فى مصر لأنه يحقق التوازن الفعال بين الحقوق والمسئوليات فى علاقة العامل بصاحب العمل، مؤكدا أن بنود القانون الجديدة تحفز على العمل بجد واجتهاد فى مناخ يضمن للعامل كافة حقوقه القانونية والمعنوية والمالية .

وأضاف السقطى، في تصريح له، أن تجريم استخدام استمارة 6 قبل التعيين ومنع إجبار العمال على توقيعها مسبقا يمنح العامل بيئة مستقرة للبدء فى العمل بشكل صحى دون أى مشاعر اضطهاد أو استغلال ويركز على إطلاق مشاعر الانتماء والمسئولية والاخلاص والرغبة فى العمل باتقان والتى تعتبر أهم عوامل رفع الانتاجية للعامل المصري .

وأوضح أن هناك تحولا جذريا فى الفكر العمالى والجميع يعمل الآن وفقا لمبدأ الحق والمسئولية والجميع أصبحا شريكا فى اتخاذ القرار منذ إشراك العمال فى مجالس ادارات المنشآت والعمل بالشفافية والإفصاح وتداول معلومات الأرباح والخسائر بشكل علنى.

وتقدم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ما يبذله من جهد واهتمام بملف العمال والإنتاج فى مصر.