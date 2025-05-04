محافظة جدة تستضيف المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

تستضيف محافظة جدة المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري الذي تنظمه اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، يوم الاثنين القادم حتى الخميس الثامن من مايو 2025.

ويعد المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري الحدث الاقتصادي الأبرز من نوعه بالعالم، ويشكل أهمية كبيرة لدعم العلامات التجارية السعودية والتوسع عالميًا من خلال تعزيز الفرص.

ويدفع المعرض عجلة قطاع الأعمال السعودي، ويضم آليات العمل لتحقيق مستهدفات المملكة في تصدير العلامات التجارية بما يضمن رفع مستوى القيمة السوقية للامتياز التجاري في المملكة.

ودشنت اللجنة الوطنية للامتياز التجاري مؤخرًا الموقع الإلكتروني لأعمال المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري، الذي تسعى من خلاله إلى توفير جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمعرض.

ويتضمن الموقع معلومات شاملة حول أهداف المعرض وبرنامجه الزمني، إلى جانب المتحدثين المشاركين وآليات التسجيل للعارضين والزوار، ويهدف المعرض إلى دعم العلامات التجارية السعودية وتمكينها من التوسع محليًا ودوليًا، ويسعى إلى تعزيز الوعي بقطاع الامتياز التجاري وتوفير منصة لعرض الفرص الاستثمارية وبناء جسور التعاون بين العلامات التجارية الناشئة والراسخة.

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