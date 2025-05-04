الاقتصاد

ختام موسم ربيع عرعر بفعاليات بيئية وتراثية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

ختام موسم ربيع عرعر بفعاليات بيئية وتراثية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع جمعية “أيادي شمالية” وعدد من الجهات، فعاليات موسم ربيع عرعر الذي أقيم في السوق الشعبي بمدينة عرعر، وشهد حضورًا لافتًا من مختلف الفئات.

واشتملت الفعاليات التي استمرت أربعة أيام على عروض تراثية وركن للأسر المنتجة والحرف اليدوية، إلى جانب معرض للنباتات البرية ومسابقة “طبق المليحية” وفقرات مخصصة للأطفال؛ مما أسهم في تعزيز الوعي البيئي ودعم الحرفيين والمجتمع المحلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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