شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محادثات.. شروط يابانية جديدة بخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية الأمريكية على اليابان

تأثير الرسوم الجمركية لترامب على اليابان

الدمام - شريف احمد - أكد المفاوض الياباني بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، بعد محادثات جديدة، أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يستلزم بالضرورة مراجعة شاملة للتدابير المتصلة بالرسوم الجمركية.وتواجه اليابان منذ بداية أبريل، على غرار بلدان أخرى، رسوما جمركية أميركية بنسبة 10%، فضلا عن رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب.وتمثل السيارات حوالى 30% من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.وتواجه اليابان أيضا تهديدًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 24% على كل صادراتها، وفق مبدأ "المعاملة بالمثل".وقد جرى تعليق هذه الرسوم حتى أوائل يوليو، وتُفرض حاليًا ضريبة بنسبة 10%.وأوضح المفاوض ريوسي أكازاوا، بعد عودته إلى اليابان أن الجانبين "حققا تقدما" في محادثاتهما، لكن طوكيو رفضت فكرة التوصل إلى اتفاق جزئي.وقال أكازاوا الذي يتولى منصب وزير الإنعاش الاقتصادي "أبلغناهم أن اتفاقيات الجمارك في مجملها مؤسفة وشددنا على ضرورة مراجعتها".وأضاف "إذا لم يؤخذ هذا الطلب في الاعتبار في اتفاق شامل، فلن تكون هناك أي فرصة للتفاهم".