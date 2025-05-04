الاقتصاد

بعد محادثات.. شروط يابانية جديدة بخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية

0 نشر
أ ف ب - طوكيو 0 تبليغ

  • بعد محادثات.. شروط يابانية جديدة بخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية 1/2
  • بعد محادثات.. شروط يابانية جديدة بخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محادثات.. شروط يابانية جديدة بخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المفاوض الياباني بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، بعد محادثات جديدة، أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يستلزم بالضرورة مراجعة شاملة للتدابير المتصلة بالرسوم الجمركية.
وتواجه اليابان منذ بداية أبريل، على غرار بلدان أخرى، رسوما جمركية أميركية بنسبة 10%، فضلا عن رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب.

الرسوم الجمركية الأمريكية على اليابان

وتمثل السيارات حوالى 30% من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.
وتواجه اليابان أيضا تهديدًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 24% على كل صادراتها، وفق مبدأ "المعاملة بالمثل".
وقد جرى تعليق هذه الرسوم حتى أوائل يوليو، وتُفرض حاليًا ضريبة بنسبة 10%.

تأثير الرسوم الجمركية لترامب على اليابان

وأوضح المفاوض ريوسي أكازاوا، بعد عودته إلى اليابان أن الجانبين "حققا تقدما" في محادثاتهما، لكن طوكيو رفضت فكرة التوصل إلى اتفاق جزئي.
وقال أكازاوا الذي يتولى منصب وزير الإنعاش الاقتصادي "أبلغناهم أن اتفاقيات الجمارك في مجملها مؤسفة وشددنا على ضرورة مراجعتها".
وأضاف "إذا لم يؤخذ هذا الطلب في الاعتبار في اتفاق شامل، فلن تكون هناك أي فرصة للتفاهم".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا