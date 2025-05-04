شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأحد 4 مايو 2025 فى بنك مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 4 مايو 2025 فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، وفقا لأحدث تداولات مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

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