شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ 5303 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5303 جنيهات.

- عيار 21 يسجل 4640 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3977 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3093 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيها.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.