شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 3 مايو 2025 فى البنوك والسوق المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت 3 مايو 2025، بالبنك المركزى المصرى 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع. مبلغ سعر الدولار الأمريكي فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

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