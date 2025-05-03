شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم 3 مايو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال التعاملات المسائية، ننشر سعر الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات الفورية، ليسجل الذهب ثباتًا ملحوظًا مع توقف التداولات العالمية على الذهب، مع أجازة البورصة، وسجل الذهب عيار 21 في مصر تذبذبًا حول 4640 إلى 4650 جنيهًا لعيار 21.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5303 جنيهات.

- عيار 21 يسجل 4640 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3977 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3093 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيها.

وانخفض الذهب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 3500 دولار للأونصة، ليبدأ من بعدها التراجع بالتزامن مع تقلص التوترات في الأسواق المالية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3201 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 3240 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3326 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

يأتي هذا بعد أن المخاوف والتوترات في الأسواق المالية هذا الأسبوع بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمرين يوم الثلاثاء لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على السيارات.

التغير الحالي في الأوضاع التجارية وتزايد التوقعات بشأن توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاقات تجارية مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين، قد يبقي المستوى 3500 دولار للأونصة هو سقف التداولات لفترة من الوقت، خاصة إذا تم الإعلان عن صفقات تجارية حقيقية.