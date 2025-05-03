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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على أرباح البورصة المصرية خلال 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ربحت البورصة المصرية نحو (38.5) مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي.
ووصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى (2.281) تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت (1.7%).
ليصل إلى (9390.15) نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) نموًا بنسبة (1.58%) منهيًا التعاملات عند مستوى (12805.63) نقاط.
فيما بلغت كمية التداول نحو (6.338) مليارات ورقة مُنَفّذَة على (430) ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.
ووصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى (2.281) تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت (1.7%).
نتائج البورصة المصريةوارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة (1.54%) مسجلًا (32126.22) نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته (1.76%).
ليصل إلى (9390.15) نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) نموًا بنسبة (1.58%) منهيًا التعاملات عند مستوى (12805.63) نقاط.
قيمة التداول بالبورصة المصريةوبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو (222.6) مليار جنيه.
فيما بلغت كمية التداول نحو (6.338) مليارات ورقة مُنَفّذَة على (430) ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.