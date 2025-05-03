شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على أرباح البورصة المصرية خلال 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

نتائج البورصة المصرية

قيمة التداول بالبورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - ربحت البورصة المصرية نحو (38.5) مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي.ووصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى (2.281) تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت (1.7%).وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة (1.54%) مسجلًا (32126.22) نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته (1.76%).ليصل إلى (9390.15) نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) نموًا بنسبة (1.58%) منهيًا التعاملات عند مستوى (12805.63) نقاط.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو (222.6) مليار جنيه.فيما بلغت كمية التداول نحو (6.338) مليارات ورقة مُنَفّذَة على (430) ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.