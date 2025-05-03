شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 3 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات الفورية، ليسجل الذهب ثباتًا ملحوظًا مع توقف التداولات العالمية على الذهب، مع أجازة البورصة، وسجل الذهب عيار 21 في مصر تذبذبًا حول 4640 إلى 4650 جنيهًا لعيار 21 مع تغيرات في ظل عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5303 جنيهات.

- عيار 21 يسجل 4640 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3977 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3093 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيها.

صرحت وزارة التجارة الصينية بأن بكين تدرس عرضًا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145%، لتشير بأن الولايات المتحدة أعربت مراراً عن استعدادها للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، وأن باب بكين مفتوح للمحادثات.

يأتي هذا بعد أن تراجعت المخاوف والتوترات في الأسواق المالية هذا الأسبوع بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمرين يوم الثلاثاء لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على السيارات.