شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 3-5-2025 أمام الجنيه المصرى يسجل 50.84 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت 3-5-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الأربعاء الماضي نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة عيد العمال، 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه البيع بالبنك المركزي.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الأهلي 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع .
وسجل سعر الدولار خلال التعاملات كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
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