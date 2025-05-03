الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 3-5-2025 أمام الجنيه المصرى يسجل 50.84 جنيه للبيع

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سعر الدولار اليوم السبت 3-5-2025 أمام الجنيه المصرى يسجل 50.84 جنيه للبيع

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت 3-5-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الأربعاء الماضي نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة عيد العمال، 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه البيع بالبنك المركزي.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الأهلي 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع ، فى  بنك مصر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع  وفي بنك القاهرة سجل 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع  كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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