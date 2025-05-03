شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى تطلق المرحلة الثانية من SouthMed والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجموعة طلعت مصطفى عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع SouthMed بالساحل الشمالي الغربي، وذلك من خلال حملة إعلانية كبيرة للمجموعة بطلها النجم العالمي سيلفستر ستالون ولاعب كرة القدم العالمي السابق تييري هنري .



سلفستر ستالون وتييري هنري

واستعرض الإعلان رؤية مجموعة طلعت مصطفى في أن تصبح "ساوث ميد"، وجهة عالمية فارقة ستغير مفهوم السياحة على البحر المتوسط لما تمتلكه من مختلف مقومات الوجهات السياحية العالمية من خدمات متكاملة ووحدات سكنية وفندقية فاخرة بإطلالات بانورامية 360 درجة على البحر المتوسط ومارينا عالمية لليخوت ومرافق ترفيهية متنوعة وشواطئ طويلة وممتدة ومياه تركوازية، ومناخ معتدل طوال العام، لتضاهي "ساوث ميد" أرقى وأفخم المقاصد العالمية على غرار سانتوريني، وأمالفي وغيرهم.

تصميم عالمي ومناطق خضراء شاسعة

تقدم "ساوث ميد" مفهوماً جديداً للحياة الراقية في وجهة عالمية جنوب المتوسط تمتد على مساحة 23 مليون م2 بموقع استراتيجي جنوب البحر المتوسط، تم تخطيطها بواسطة كبرى مكاتب التصميم العالمية OBMI و SWA . وحرصت مجموعة طلعت مصطفى على تطبيق أعلى معايير الرفاهية والفخامة والخصوصية عند تصميم "ساوث ميد"، فالمشروع تم تصميمه على "مصاطب" بحيث يضمن لكل وحدة سكنية اطلالة مميزة بمختلف المناطق، بالإضافة إلى المساحات الخضراء الشاسعة التي تتصل بملاعب الجولف، وحمامات سباحة ترفيهية بكل مجموعة عمارات.

وأبرز الإعلان الجديد توافر نماذج جديدة من الوحدات تلبي مختلف الاحتياجات من فيلات بشواطئ خاصة وشاليهات مطلة على اللاجونز والجولف، وشقق بالمارينا، تتسم بتصميمات عصرية على طراز البحر المتوسط بأعلى معايير الجودة والرقي، وبإطلالات فريدة على البحر.

موقع استراتيجي وأكبر مارينا على المتوسط

تمتع "ساوث ميد" بموقع استراتيجي بالقرب من مطار العلمين، وتضم شاطئ رملي يمتد لمسافة ٨ كيلومتر، بالإضافة إلى البحيرات الصناعية الضخمة "اللاجونز" بطول ١٠٧ كم تمثل إطلالات رائعة للفيلات والشاليهات لتكون وجهة مميزة للسكن والترفيه . كما تضم "ميد مارينا"، أكبر مارينا لليخوت بالبحر المتوسط، والتي تتضمن منطقة المرسى، يتوفر بها العديد من الخدمات الراقية والمطاعم والكافيهات العالمية والمناطق التجارية وخدمات رجال الأعمال بأحدث التقنيات التكنولوجية.

ساوث ميد وجهة للضيافة والتسوق والترفيه طوال العام

يتوفر في ساوث ميد كافة الخدمات التي تؤهله ليكون وجهة جاذبة للسياحة والتنزه والترفيه على مدار العام. حيث تضم ملعب جولف مميز 18 حفرة ، هو الأول من نوعه فى الساحل الشمالي ، وممشى ساحلي بطول 2.5 كيلو متر ، و أكثر من ألفي غرفة وجناح فندقي تديرها كبرى شركات الفنادق العالمية لتوفير تجربة ضيافة غير مسبوقة. وتوفر ساوث ميد مراكز تجارية وترفيهية متكاملة مستدامة، جاذبة للعلامات التجارية العالمية لتكون وجهة مميزة للتسوق والترفيه ، فضلاً عن خدمات المدينة المستدامة والمنزل الذكي، بالإضافة إلى مدينة ملاهي عالمية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية على مدار العام.

أول الخطوات نحو تطوير الوجهة العالمية

تجري أعمال تنفيذ المرحلة الأولى في "ساوث ميد" على قدم وساق على مدار الساعة، حيث تعمل أكثر من ألفي معدة بموقع المشروع، حيث تم البدء في أعمال الحفر وتسوية الأراضي في موقع المشروع، وتم تنفيذ نحو 30 مليون متر مكعب أعمال تسويات ، بالإضافة إلى تمهيد الطريق المؤدي إلى الشاطئ الدولي "Kyma Beach" ، الوجهة الاستثنائية الترفيهية لعشاق المأكولات اليونانية مع إطلالة جديدة ومتميزة على ساحل البحر المتوسط.

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