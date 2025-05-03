شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3977 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 03 مايو 2025 06:00 م
تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24 يسجل 5303 جنيهات.
- عيار 21 يسجل 4640 جنيها.
- عيار 18 يسجل 3977 جنيها.
- عيار 14 يسجل 3093 جنيها.
- الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيها.
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز