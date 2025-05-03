الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3977 جنيها

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سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3977 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 03 مايو 2025 06:00 م

تتاثرأسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 5303 جنيهات.
- عيار 21 يسجل 4640 جنيها.
- عيار 18 يسجل 3977 جنيها.
- عيار 14 يسجل 3093 جنيها.
- الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيها.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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