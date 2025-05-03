شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر بمستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات الفورية، ليسجل الذهب ثباتًا ملحوظًا مع توقف التداولات العالمية على الذهب، مع أجازة البورصة، وسجل الذهب عيار 21 فى مصر تذبذبًا حول 4640 إلى 4650 جنيهًا لعيار 21.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5303 جنيهات.

- عيار 21 يسجل 4640 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3977 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3093 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيها.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3201 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 3240 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3326 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

التغير الحالي في الأوضاع التجارية وتزايد التوقعات بشأن توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاقات تجارية مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين، قد يبقي المستوى 3500 دولار للأونصة هو سقف التداولات لفترة من الوقت، خاصة إذا تم الإعلان عن صفقات تجارية حقيقية.