شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة القاهرة: الدولة حققت تقدمًا ملموسًا فى تهيئة البيئة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال التي أُقيمت صباح اليوم بمدينة السويس، بحضور عدد من الوزراء، على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأكد العشري في تصريحات صحفية عقب الاحتفالية أن حضور الرئيس السيسي لهذه المناسبة يحمل دلالة عميقة على اهتمام الدولة بدعم العمال وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية، إلى جانب إصرار القيادة السياسية على النهوض بالصناعة الوطنية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري.

وأشار العشري إلى أن ما ورد في كلمة وزير الصناعة خلال الاحتفالية يعكس حجم الجهد المبذول، حيث تم إنشاء أكثر من 4,300 مصنع وتوفير نحو 230 ألف فرصة عمل، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المصري.

وأضاف أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في تهيئة البيئة الاستثمارية، من خلال توفير حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، ما أسهم في خلق مناخ صناعي أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أثنى العشري على إعلان الرئيس السيسي إصدار قانون العمل الجديد، معتبرًا إياه خطوة محورية في مسيرة تعزيز حقوق العمال وتحقيق العدالة الوظيفية، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق المرأة العاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وضمانات الاستقرار الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أشاد العشري بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والإنتاج في مختلف القطاعات.

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الصناعي المصري يدخل مرحلة جديدة من النمو، مدعومًا بإرادة سياسية قوية، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الحالية، والمضي قدمًا نحو توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

جدير بالذكر أن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، قد شارك في الاحتفالية الوطنية التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والنقابية.