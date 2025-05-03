شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة بـ1.31% لتسجل 32 دولارا للأوقية.. الجرام فى مصر يستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.31%، لتصل إلى مستوى 32 دولارا للأوقية، وفقًا لبيانات السوق الفورية.

وتراوحت أسعار الفضة خلال جلسة التداول اليومية بتعاملات أمس الجمعة بين 31.9 و32.7 دولارًا، فيما بلغ سعر العرض 31.9 وسعر الطلب 32 دولارًا، وافتتحت السوق عند مستوى 32.4 دولارًا، بينما سجل الإغلاق السابق 32.4 دولارًا.

أما على مدى 52 أسبوعًا، فتذبذبت الأسعار بين 26.4 كحد أدنى و34.895 كحد أقصى، مما يعكس حالة من التذبذب المرتبط بتطورات السوق العالمية وحركة الدولار الأمريكي.

ويأتي هذا التراجع في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات محتملة لسياسات الفيدرالي الأمريكي على أسعار المعادن الثمينة.

شهدت أسعار الفضة في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجل سعر جرام الفضة السويسري عيار 999 نحو 57 جنيهًا للشراء و56 جنيهًا للبيع، في حين سجل جرام الفضة المصري عيار 999 نحو 56 جنيهًا للشراء و55 جنيهًا للبيع.