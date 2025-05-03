أسعار الذهب تستقر اليوم 3 مايو 2025.. وعيار 21 يحافظ على مكاسبه عند 4670 جنيهًا

الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025 بمنتصف تعاملات الصاغة؛ ليحافظ عيار 21 الآن على آخر زيادة سجلها أمس بقيمة 40 جنيهًا، فيما استقر المعدن الأصفر عالميًا عند آخر زيادة سجلها بنسبة 0.8% ليصل إلى 3،267.56 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بالتزامن مع تزايد الإقبال على الشراء قبيل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

سجل سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025، بمنتصف تعاملات الصاغة المستويات التالية دون حساب سعري الضريبة والمصنعية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات القيم التالية:

سعر الذهب اليوم السبت عيار 24

سعر الذهب اليوم السبت عيار 24 بمنتصف تعاملات الصاغة: 5337 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة: 4670 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت بمنتصف تعاملات الصاغة: 4002 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت

سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت بمنتصف تعاملات الصاغة: 3113 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الآن 37360 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.