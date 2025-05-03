شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025 فى سلطنة عمان عيار21 بـ35.100 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 40.100 ريال مقارنة بـ 40.350 ريال سعر أمس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية،

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 40.100 ريال

عيار 22 سجل 36.750 ريال

عيار 21 سجل 35.100 ريال

عيار 18 سجل 30.075 ريال

عيار 14 سجل 23.400 ريال

عيار 12 سجل 20.050 ريال

الاونصة12 سجل 47.400 ريال

الجنيه الذهب280.725 ريال

الأونصة بالدولار3240.31 دولار

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.