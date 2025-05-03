شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى الدولار يهبط بالذهب 2.4% خلال تداولات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي دفع الدولار إلى التعافي خاصة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الأقوى من المتوقع مما دفع الذهب إلى التراجع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3201 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 3240 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3326 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5303 جنيهات.

- عيار 21 يسجل 4640 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3977 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3093 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيها.

وانخفض الذهب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 3500 دولار للأونصة، ليبدأ من بعدها التراجع بالتزامن مع تقلص التوترات في الأسواق المالية.

صرحت وزارة التجارة الصينية بأن بكين تدرس عرضًا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145%، لتشير بأن الولايات المتحدة أعربت مراراً عن استعدادها للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، وأن باب بكين مفتوح للمحادثات.

يأتي هذا بعد أن تراجعت المخاوف والتوترات في الأسواق المالية هذا الأسبوع بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمرين يوم الثلاثاء لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على السيارات.

وقد أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب لتتراجع أسعاره خلال الأسبوع في أول تصحيح سلبي حقيقي منذ فترة طويلة من الصعود شبه المستمر.

التغير الحالي في الأوضاع التجارية وتزايد التوقعات بشأن توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاقات تجارية مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين، قد يبقي المستوى 3500 دولار للأونصة هو سقف التداولات لفترة من الوقت، خاصة إذا تم الإعلان عن صفقات تجارية حقيقية.