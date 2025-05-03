شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اتحاد السياحة: مشاركة مصرية متميزة بملتقى دبى السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن سوق السفر العربي (ATM 2025) الذي انتهت فعالياته بمدينة دبي، يعد الملتقى السياحي الأهم عربيا وبالشرق الاوسط، وشهد عرض أحدث الاتجاهات بقطاع السفر والسياحة، مشيرا إلى أن المشاركة المصرية في دورة المعرض هذا العام جاءت متميزة وعلي قدر كبير من الأهمية، موضحا أن أهم علامات اهتمام مصر بالملتقى الحضور الرفيع بالمعرض سواء على مستوى الوفد الرسمي لوزارة السياحة والآثار والذي رأسه وزير السياحة والآثار شريف فتحي بنفسه، وكذلك جاءت مشاركة القطاع السياحي الخاص والذي ضم كبار ممثلي القطاع وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف وأعضاء مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية

وأكد إيهاب عبد العال في تصريحات صحفية أنه وخلال مشاركته بفعاليات الملتقى عقد عدة لقاءات مهمة باعتباره أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، جاء في مقدمتها لقائه مع مسئولي غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان الذين زاروا اتحاد الغرف السياحية بالقاهرة قبل أيام من انطلاق معرض دبي , وتم استكمال مناقشات القاهرة حول ضرورة تنظيم تسويق مشترك في بعض الأسواق البعيدة وتنظيم برامج سياحية مشتركة لزيارة البلدين في برنامج واحد، كما طلب مسؤولو الوفد العماني التعرف على الفرص الاستثمارية السياحية بمصر من خلال اتحاد الغرف السياحية، وشهد اللقاء بدبي الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان لقطاع السياحة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأوضح إيهاب عبد العال أن اللقاء الثاني المهم الذي عقده خلال مشاركته بفعاليات معرض دبي كان مع سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيسة جمعية سيدات الأعمال الإماراتية الأردنية وعدد من أعضاء الجمعية، والتي طلبت تنظيم زيارة لوفد من الجمعية إلى مقر إتحاد الغرف السياحية بالقاهرة والبدء في مباحثات تهدف إلى تنظيم برامج سياحية مشتركة بين الدول الثلاث وكذلك بحث التعاون المشترك في الاستثمار والتسويق السياحي.

وأضاف إيهاب عبد العال في تصريحاته أنه سوف يرفع تقريرا مفصلا حول مباحثاته بالمعرض وما تلقاه من طلبات الي مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر لبحث اتخاذ قرارات من المجلس لتفعيل هذا التعاون المشترك

وأختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة المصرية بمعرض دبي شهدت تسليط الضوء على المتحف المصري الكبير والاستعدادات لافتتاحه في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تسوّق لهذا المشروع القومي، لما له من تأثير كبير في تعزيز السياحة الثقافية واستقطاب الزائرين من مختلف الجنسيات، وأشار عبد العال، إلى أن المتحف تم إدراجه بالفعل في البرامج السياحية المعروضة داخل المعرض ولاقت إقبالا كبيرا

وشاركت مصر بمعرض دبي هذا العام بجناح ضخم تبلغ مساحته 800 متر مربع، يضم 77 عارضًا يمثلون القطاع السياحي الخاص، من بينها 38 فندقًا و35 شركة سياحية، بالإضافة إلى ثلاث شركات طيران.