شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18بـ 23.975 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 31.950 دينار مقارنة ب 32.150 دينار سعر أمس، بالتزامن مع تطورات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 31.950 دينار

عيار 22 سجل 29.300 دينار

عيار 21 سجل 27.950 دينار

عيار 18 سجل 23.975 دينار

عيار 14 سجل 18.650 دينار

عيار 12 سجل 15.975 دينار

الاونصة993.750 دينار

الجنيه الذهب223.650 دينار

الأونصة بالدولار3240.34 دولار

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.