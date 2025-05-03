شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18بـ 23.975 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 03 مايو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 31.950 دينار مقارنة ب 32.150 دينار سعر أمس، بالتزامن مع تطورات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 31.950 دينار
عيار 22 سجل 29.300 دينار
عيار 21 سجل 27.950 دينار
عيار 18 سجل 23.975 دينار
عيار 14 سجل 18.650 دينار
عيار 12 سجل 15.975 دينار
الاونصة993.750 دينار
الجنيه الذهب223.650 دينار
الأونصة بالدولار3240.34 دولار
وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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