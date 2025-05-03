شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 3-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3مايو 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.92جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.99جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.99جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.87جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.98جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع