شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 3 مايو 2025.. عيار 21 بـ4640 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الذهب في مصر اليوم سلسلة من التراجعات على المستويين العالمي والمحلي مقارنة بتداولات أمس، ويتجه السوق العالمي نحو التراجع الآن مما يشير إلى تراجع عيار 21 في مصر.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5303 جنيهات.

- عيار 21 يسجل 4640 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3977 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3093 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيها.

ويرتبط هذا التراجع أيضًا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا في النشاط الاقتصادي خلال أبريل، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، وهي معطيات تعزز حالة القلق في الأسواق وتضع البنك الفيدرالي الأمريكي أمام خيارات صعبة، ورغم هذا الهدوء النسبي في الأسعار حاليًا، إلا أن التقلبات العالمية قد تعيد تحريك السوق مجددًا في الأيام المقبلة.

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم أمس، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعطي إشارات بشأن توجهات الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.