الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025 فى السوق المصرى

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سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025 فى السوق المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

السبت، 03 مايو 2025 03:00 ص
ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 3 مايو 2025 في الصاغة مع تغيرات جذرية في حركة الذهب أمس وانتهاء التداولات الأسبوعية.

ووفقًا لبيانات سوق الذهب، سجلت أسعار البيع في محلات الصاغة (بدون احتساب قيمة المصنعية) القيم التالية:

أسعار الذهب اليوم الجمعة

عيار 24: 5314.29 جنيه للجرام.

عيار 21: 4650 جنيها للجرام.

عيار 18: 3985.71 جنيه للجرام.

عيار 14: 3100 جنيه للجرام.

صرحت وزارة التجارة الصينية بأن بكين تدرس عرضًا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145%، لتشير الصين أن أي حوار يجب أن يقوم على الصدق وإزالة الرسوم الجمركية أحادية الجانب.

 

يأتي هذا بعد أن تراجعت المخاوف والتوترات في الأسواق المالية هذا الأسبوع بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمرين يوم الثلاثاء لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على السيارات.

 

وأدى ذلك إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب لتتراجع أسعاره خلال الأسبوع بعد أن سجلت مؤخرًا مستويات تاريخية عند 3500 دولار للأونصة وسط تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.

 

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.3% مما ساعد الذهب على التعافي والارتفاع، وذلك قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الغير زراعي والذي يعد أهم التقارير عن الاقتصاد الأمريكي والتي يعتمد عليها البنك الاحتياطي الفيدرالي في رسم سياسته النقدية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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