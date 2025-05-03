شكرا لقرائتكم خبر عن "زهراء المعادى للاستثمار" تتصدر التداولات بالبورصة خلال أبريل بـ3.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أبريل الماضي، بحجم تداول بلغ 959.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.5 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 30.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة إي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 83.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.3 مليار جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 47.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.3 مليار جنيه، ثم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول 195.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 271.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 735.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر"، بحجم تداول 64.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.490 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 131.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.470 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "راية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 480.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 9390.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 12805.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11710.73 نقطة.